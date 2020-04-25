Купить права на трактор

Трактор — транспортное средство, сесть за руль которого без прав, чтобы выполнять прямые обязанности, передвигаться по дорогам общего назначения не разрешается. Выдачей прав на управление трактором занимается Гостехнадзор, поскольку это спецтехника, самоходная машина. Водителей, которых не поджимают сроки, не пугает перспектива провести несколько месяцев за партой учебного заведения — ждет преподаватель теории и инструктор по вождению.

Оптимальный вариант для тех, кто ценит время и не хочет упускать поступившее предложение о работе — купить права тракториста на сайте, заполнив приложенный бланк заказа. Удостоверение тракториста-машиниста повышает востребованность водителя на рынке труда, т.к. позволяет управлять любыми видами сельскохозяйственных и самоходных машин: ТС с независимым приводом (механические безрельсовые машины). При желании занять интересующую вакансию в короткий срок, повысить квалификацию, получить дополнительный источник дохода, предлагаем купить удостоверение тракториста.

Категории в правах на трактор

Удостоверение тракториста оформляется на русском языке, действует только на территории РФ. Международного формата тракторных прав, такого, как права на вождение автомобиля, не существует. В удостоверении тракториста-машиниста так же открываются категории, соответствующие категориям тракторов:

В : спецмашины на колесном и гусеничном ходу, мощностью до 25,7 кВт.

: спецмашины на колесном и гусеничном ходу, мощностью до 25,7 кВт. С : колесные тракторы, мощность 27,5-110,3 кВт.

: колесные тракторы, мощность 27,5-110,3 кВт. D : тракторы на колесном ходу, мощность от 110,3 кВт.

: тракторы на колесном ходу, мощность от 110,3 кВт. Е: гусеничные тракторы, двигатель мощностью от 25,7 кВт.

Кроме категорий, во время итоговой проверки демонстрации полученных теоретических знаний и практических навыков вождения при получении прав на трактор, машинисту присваивается разряд.

Получить удостоверение тракториста-машиниста в России, в зависимости от требуемой категории транспортного средства, разрешено по достижении установленного возраста:

В, С, E, F — 17 лет.

D — 18 лет.

Как получить права в Гостехназдоре

Принцип получения удостоверения тракториста-машиниста в Гостехнадзоре похож на получение водительских прав в ГИБДД: выбрать категорию транспортного средства, записаться на занятия в аккредитованном учебном заведении, сдать экзамен, получить заключение медкомиссии. Учебный курс в профильном учебном заведении так же включает в себя часы теории и практические занятия на площадке, как и в автошколе. Расписание составлено, желающие получить удостоверение обязаны подстроиться под указанное в нем время. Экзамен, практическую и теоретическую части, разрешают пересдавать три раза с разницей в неделю. После третьего провала курсант не допускается к экзамену, и вынужден изучить курс повторно. Отважиться и пройти все этапы официально решаются не все желающие получить права тракториста, и дело не в боязни провалиться на экзамене. Штудирование теории и практические занятия требуют от водителя наличия свободного времени. В ряде случаев необходимость получения удостоверения возникает после приглашения на работу трактористом, и времени пройти переквалификацию, чтобы получить права на трактор не остается. В этом случае есть выход: купить удостоверение тракториста-машиниста.

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Получить права тракториста-машиниста

Предлагаем не терять время, определиться с категорией, которую требуется открыть в удостоверении и заполнить электронную заявку и купить права тракториста-машиниста. Внесите в бланк сведения о водителе, приложите фотографию и копию паспорта — менеджер обработает информацию и созвонится, чтобы уточнить детали. Как только заявка пройдет регистрацию, заказчик вносит предоплату.

Изготовление удостоверения займет до 48 часов, после чего водителю присылают копию прав на трактор для проверки на легальность по базе и соответствие внесения личных данных. Оставшуюся сумму за заказ удостоверения тракториста-машиниста водитель перечисляет после того, как убедился в готовности прав. Кроме удостоверения тракториста-машиниста, курьер доставит свидетельство о прохождении курсов переквалификации, экзаменационную карточку, медицинское заключение. Удостоверение выполнено на установленном бланке, присутствуют степени защиты: код для идентификации удостоверения, печать Гостехнадзора, голографический знак надзорного органа.

Зачем нужны права на трактор

Тракторные права могут понадобиться не только для профессиональной деятельности:

Возделывание собственного участка;

На активном отдыхе — управление снегоходом, вездеходом.

Задумайтесь о получении тракторных прав нужной категории уже сейчас, и у вас не возникнет вопросов как провести отпуск или проблем с поиском высокооплачиваемой работы.