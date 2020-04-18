Выдачу удостоверений на вождение всех видов специальных транспортных средств осуществляет и контролирует Гостехнадзор. Удостоверения выдаются машинистам, которые отвечают заявленным требованиям и успешно прошли курсы переквалификации в соответствии с желаемой категорией. Получение прав на управление спецтехникой возможно после изучения теории и положенного количества часов практических занятий на площадке. Государственная инспекция контролирует не только подготовку водителей, но оценивает техническое состояние, проводит регистрацию колесного и гусеничного спецтранспорта.

Разрешение на управление специальными транспортными средствами можно получить в Гостехнадзоре, а можно заполнить заявку на сайте и купить права на спецтехнику по приемлемой стоимости, сэкономив время. Владельцы удостоверения тракториста-машиниста востребованы на рынке труда, оформите заказ, и через пару дней сможете искать вакансии водителя спецтехники.

Заказать права на управление спецтранспортом

Получить удостоверение на вождение спецтехники официальным способом — значит найти аккредитованное учебное заведение, потратить время на прослушивание лекций и изучение устройства машин. Помимо времени в классе, придется провести установленное количество часов в компании с инструктором, отрабатывая практические навыки на площадке за рулем автоспецтехники. После окончания курса, кандидату в водители предстоит пройти два этапа экзамена, теория и практика, и получить заключение медицинской комиссии. Чтобы избавить себя от долгого процесса, будущие машинисты выбирают услугу покупки прав на управление спецтехникой. Заполнив бланк заказа, важно указать желаемую категорию прав тракториста-машиниста:

А1 : внедорожный мототранспорт, скорость до 50 км/ч. Снегоходы, квадроциклы. Разрешено с 16 лет.

: внедорожный мототранспорт, скорость до 50 км/ч. Снегоходы, квадроциклы. Разрешено с 16 лет. А2 : автомобили-внедорожники, может быть до 8 пассажирских мест, разрешенная масса до 3,5тт. Вездеходы. Разрешено с 19 лет.

: автомобили-внедорожники, может быть до 8 пассажирских мест, разрешенная масса до 3,5тт. Вездеходы. Разрешено с 19 лет. А3 : внедорожники с разрешенной массой, превышающей 3,5тт, до 8 пассажирских мест. Карьерные самосвалы. Разрешено с 19 лет.

: внедорожники с разрешенной массой, превышающей 3,5тт, до 8 пассажирских мест. Карьерные самосвалы. Разрешено с 19 лет. А4 : пассажирский внедорожник, в котором боле 8 сидячих мест. Вахтовые автобусы. Разрешено с 22 лет.

: пассажирский внедорожник, в котором боле 8 сидячих мест. Вахтовые автобусы. Разрешено с 22 лет. В : колесные и гусеничные самоходные машины. Самоходные трактора, погрузчики. Разрешено с 17 лет.

: колесные и гусеничные самоходные машины. Самоходные трактора, погрузчики. Разрешено с 17 лет. С : колесный трактор. Бульдозеры, погрузчики, экскаваторы. Разрешено с 17 лет.

: колесный трактор. Бульдозеры, погрузчики, экскаваторы. Разрешено с 17 лет. D : самоходные машины на колесном ходу. Катки, грейдеры, большие трактора. Разрешено с 18 лет.

: самоходные машины на колесном ходу. Катки, грейдеры, большие трактора. Разрешено с 18 лет. Е : самоходные машины на гусеничном ходу. Бульдозеры, тракторы. Разрешено с 17 лет.

: самоходные машины на гусеничном ходу. Бульдозеры, тракторы. Разрешено с 17 лет. F: самоходные сельскохозяйственные машины. Права на управление выдают с 17 лет.

Преимущества покупки прав на спецтехнику Оформление до 48 часов Аванс 1000 руб. Цена 20000 руб. Делаем: все категории, любые допуски Доставка до двери по всей территории РФ

Оформляя заказ на нашем сайте, водитель может быстрее получить права для управления любым видом спецтехники, приступить к желаемой работе, сохранить время для общения с семьей, не переживая о возможном провале на экзамене и вынужденных пересдачах. Чтобы купить права на управление спецтехникой любой категории, водитель тратит время только на оформление заявки, остальное сделает наш менеджер — никакого стресса, ошибок на экзамене от постоянного недосыпа и усталости.

Кроме категорий, водители на экзамене получают отметки о присуждаемом разряде, от 1 до 8 — зависит от категории, мощности транспортного средства, характера работ. Чем выше разряд, тем выше квалификация шофера. Планируя покупку удостоверения на управление спецтехникой, укажите желаемый разряд в заявке. Менеджер обработает поступивший запрос, свяжется и проконсультирует по срокам доставки, формам оплаты и правильности выбранных категорий. Как только заказчик подтверждает регистрацию, заявка утверждается, вносится предоплата, заказ на права запускается в работу. Оставшуюся сумму водитель вносит после того, как самостоятельно проверит удостоверение в действующей базе Гостехнадзора. Доставка курьером занимает два-три дня, в зависимости от удаленности населенного пункта: работаем по территории РФ.

Кроме удостоверения тракториста-машиниста выбранной категории и разряда, указанного в бланке заявки, в стоимость услуги покупки прав на спецтехнику входит пакет сопроводительных документов. Курьер доставит свидетельство об окончании учебного заведения, экзаменационный лист, заключение водительской комиссии. Карточка удостоверения изготовлена на бланке Госзнака, содержит все принятые степени защиты и регистрационный номер, который с легкостью пройдет проверку по базе Государственного технического надзора.

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